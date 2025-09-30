Direktori Syarikat
Grant Thornton Akauntan Gaji di Greater Los Angeles Area

Pakej pampasan Akauntan median in Greater Los Angeles Area di Grant Thornton berjumlah $86.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grant Thornton. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Jumlah setahun
$86.5K
Tahap
Senior Associate
Asas
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Grant Thornton?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Akauntan di Grant Thornton in Greater Los Angeles Area berada pada jumlah pampasan tahunan $97,270. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Grant Thornton untuk peranan Akauntan in Greater Los Angeles Area ialah $86,500.

