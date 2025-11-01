Pampasan Jurutera Perisian in United States di Grainger berkisar dari $107K seyear untuk Software Engineer I hingga $195K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $139K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grainger. Kemaskini terakhir: 11/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
