Grafana
Grafana Arkitek Penyelesaian Gaji

Pakej pampasan Arkitek Penyelesaian median in United States di Grafana berjumlah $285K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grafana. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Pakej Median
company icon
Grafana
Solutions Engineer
Dallas, TX
Jumlah setahun
$285K
Tahap
L5
Asas
$201K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$83.8K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
9 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Grafana?
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Grafana, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Grafana in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $286,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Grafana untuk peranan Arkitek Penyelesaian in United States ialah $283,999.

