Gradle Gaji

Gaji Gradle berkisar dari $100,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $177,110 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Gradle. Dikemas kini terakhir: 10/19/2025

Jurutera Perisian
Median $162K
Perekrut
$101K
Jualan
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Gradle ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $177,110. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Gradle ialah $161,500.

