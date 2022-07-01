Gradient AI Gaji

Gaji Gradient AI berkisar dari $122,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $185,000 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Gradient AI . Dikemas kini terakhir: 10/19/2025