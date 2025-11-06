Direktori Syarikat
Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Toronto Area di Government of Canada berjumlah CA$97.3K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Government of Canada. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Government of Canada
AI Researcher
Toronto, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$97.3K
Tahap
CO-02
Asas
CA$97.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Government of Canada?
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Government of Canada in Greater Toronto Area berada pada jumlah pampasan tahunan CA$118,844. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Government of Canada untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Toronto Area ialah CA$89,451.

