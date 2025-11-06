Direktori Syarikat
Goodnotes
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater London Area

Goodnotes Jurutera Perisian Gaji di Greater London Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater London Area di Goodnotes berkisar dari £50.7K seyear untuk L2 hingga £74.1K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in Greater London Area berjumlah £91K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Goodnotes. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Entry Level Software Engineer(Tahap Permulaan)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Goodnotes?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Goodnotes in Greater London Area berada pada jumlah pampasan tahunan £164,567. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Goodnotes untuk peranan Jurutera Perisian in Greater London Area ialah £89,611.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Goodnotes

Sumber Lain