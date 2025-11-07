Direktori Syarikat
Goldman Sachs
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Produk
  • Associate

Pengurus Produk Tahap

Associate

Tahap di Goldman Sachs

Bandingkan Tahap
  1. Analyst
  2. Associate
  3. Vice President
    4. Tunjukkan 2 Lebih Banyak Tahap
Purata Tahunan Jumlah Pampasan
$150,265
Gaji Asas
$133,300
Pemberian Saham ()
$2,118
Bonus
$14,847
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Goldman Sachs

Syarikat Berkaitan

  • Primerica
  • Capital One
  • Citi
  • Morgan Stanley
  • BlackRock
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain