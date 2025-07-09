Godrej Gaji

Julat gaji Godrej adalah dari $5,923 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Data di hujung bawah hingga $75,375 untuk Pembangunan Perniagaan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Godrej . Terakhir dikemas kini: 8/11/2025