Direktori Syarikat
GoBolt
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

GoBolt Gaji

Gaji GoBolt berkisar dari $29,804 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $132,184 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas GoBolt. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $88.3K
Khidmat Pelanggan
$29.8K
Penganalisis Data
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$132K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di GoBolt adalah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $132,184. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GoBolt adalah $89,390.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk GoBolt

Syarikat Berkaitan

  • DoorDash
  • Intuit
  • Snap
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain