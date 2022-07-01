Direktori Syarikat
Glowforge
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Glowforge Gaji

Gaji Glowforge berkisar dari $161,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $447,225 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Glowforge. Dikemas kini terakhir: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Median $161K
Pemasaran
$192K
Jurutera Mekanikal
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Pengurus Produk
$447K
Pengurus Projek
$169K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Glowforge ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $447,225. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Glowforge ialah $192,135.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Glowforge

Syarikat Berkaitan

  • USAA
  • Blizzard Entertainment
  • Epic Systems
  • Sephora
  • Zocdoc
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain