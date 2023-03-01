Direktori Syarikat
Globus Medical
Globus Medical Gaji

Gaji Globus Medical berkisar dari $68,340 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Bioperubatan di peringkat rendah hingga $203,010 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Globus Medical. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $110K
Jurutera Bioperubatan
$68.3K
Jurutera Mekanikal
$124K

Pengurus Produk
$179K
Pengurus Projek
$166K
Jualan
$85.4K
Pengurus Program Teknikal
$203K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Globus Medical ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $203,010. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Globus Medical ialah $123,878.

