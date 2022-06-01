Direktori Syarikat
GLOBO Gaji

Gaji GLOBO berkisar dari $11,613 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $120,600 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas GLOBO. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $29.8K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
$99.5K
Pereka Produk
$11.6K

Pengurus Produk
$60.1K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$106K
Pengurus Program Teknikal
$121K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di GLOBO ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $120,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di GLOBO ialah $79,788.

