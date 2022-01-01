Direktori Syarikat
Globant Gaji

Gaji Globant berkisar dari $11,235 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $298,500 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Globant. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Pembangun Web

Pengurus Projek
Median $19.5K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $40.3K

Arkitek Penyelesaian
Median $126K
Pengurus Program Teknikal
Median $190K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $196K
Akauntan
$15.9K
Pembantu Pentadbiran
$143K
Pengurus Operasi Perniagaan
$33.6K
Penganalisis Perniagaan
$46.4K
Pembangunan Perniagaan
$299K
Khidmat Pelanggan
$50.3K
Sumber Manusia
$15.2K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$13.3K
Perunding Pengurusan
$71.9K
Pemasaran
$11.2K
Operasi Pemasaran
$52.3K
Pereka Produk
$46.8K
Pengurus Produk
$39.4K
Pengurus Program
Median $219K
Jualan
$80.4K
Jurutera Jualan
$121K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Globant ialah Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $298,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Globant ialah $46,752.

Sumber Lain