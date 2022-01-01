GlobalLogic Gaji

Direktori Syarikat
Gaji GlobalLogic berkisar dari $1,516 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kapitalis Ventura di peringkat rendah hingga $240,000 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas GlobalLogic. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Arkitek Penyelesaian
Median $240K

Arkitek Data

Pengurus Produk
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $177K
Akauntan
$166K
Penganalisis Perniagaan
$22.3K
Khidmat Pelanggan
$36.7K
Operasi Khidmat Pelanggan
$74.5K
Penganalisis Data
$22.5K
Saintis Data
$111K
Penganalisis Kewangan
$167K
Jurutera Perkakasan
$27.9K
Perunding Pengurusan
$30K
Pereka Produk
$69.5K
Pengurus Projek
$194K
Perekrut
$98K
Jualan
$214K
Penganalisis Keselamatan Siber
$74.5K
Pengurus Program Teknikal
$124K
Penyelidik UX
$95.5K
Kapitalis Ventura
$1.5K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di GlobalLogic ialah Arkitek Penyelesaian dengan jumlah pampasan tahunan $240,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di GlobalLogic ialah $74,511.

