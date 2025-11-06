Direktori Syarikat
Gigamon Jurutera Perisian Gaji di Chennai Metropolitan Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Chennai Metropolitan Area di Gigamon berjumlah ₹2.64M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Gigamon. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Jumlah setahun
₹2.64M
Tahap
hidden
Asas
₹2.37M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹267K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Gigamon in Chennai Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan ₹4,875,730. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Gigamon untuk peranan Jurutera Perisian in Chennai Metropolitan Area ialah ₹1,463,244.

