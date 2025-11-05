Direktori Syarikat
GFT Group Jurutera Perisian Gaji di Spain

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Spain di GFT Group berjumlah €42.7K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan GFT Group. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Jumlah setahun
€42.7K
Tahap
L4
Asas
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Jurutera Perisian Backend

Pembangun Salesforce

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di GFT Group in Spain berada pada jumlah pampasan tahunan €51,147. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di GFT Group untuk peranan Jurutera Perisian in Spain ialah €40,669.

