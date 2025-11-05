Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Poland

GFT Group Jurutera Perisian Gaji di Poland

Pampasan Jurutera Perisian in Poland di GFT Group berkisar dari PLN 129K seyear untuk Software Engineer hingga PLN 174K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Poland berjumlah PLN 160K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan GFT Group. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
(Tahap Permulaan)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di GFT Group?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Pembangun Salesforce

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di GFT Group in Poland berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 209,124. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di GFT Group untuk peranan Jurutera Perisian in Poland ialah PLN 160,414.

Sumber Lain