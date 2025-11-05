Direktori Syarikat
GEP Worldwide
GEP Worldwide Jurutera Perisian Gaji di Greater Hyderabad Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Hyderabad Area di GEP Worldwide berjumlah ₹1.73M seyear.

Pakej Median
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Jumlah setahun
₹1.73M
Tahap
L3
Asas
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹111K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di GEP Worldwide?
Penyerahan Gaji Terkini
Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,034,790. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di GEP Worldwide untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Hyderabad Area ialah ₹1,769,114.

Sumber Lain