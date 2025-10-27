Direktori Syarikat
Genesys
Genesys Arkitek Penyelesaian Gaji

Pakej pampasan Arkitek Penyelesaian median in Canada di Genesys berjumlah CA$272K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Genesys. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Pakej Median
Apakah tahap kerjaya di Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Genesys in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$204,196. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Genesys untuk peranan Arkitek Penyelesaian in Canada ialah CA$204,196.

