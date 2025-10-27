Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States di Genesys berjumlah $230K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $231K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Genesys. Kemaskini terakhir: 10/27/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
