Pampasan Pereka Produk in Ireland di Genesys berkisar dari €46.3K seyear untuk L1 hingga €56.2K seyear untuk L2. Pakej pampasan yearan median in Ireland berjumlah €47.7K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Genesys. Kemaskini terakhir: 10/27/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu