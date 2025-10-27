Direktori Syarikat
Genesys
Genesys Pereka Produk Gaji

Pampasan Pereka Produk in Ireland di Genesys berkisar dari €46.3K seyear untuk L1 hingga €56.2K seyear untuk L2. Pakej pampasan yearan median in Ireland berjumlah €47.7K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Genesys. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Apakah tahap kerjaya di Genesys?

Jawatan Termasuk

Pereka UX

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Genesys in Ireland berada pada jumlah pampasan tahunan €120,596. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Genesys untuk peranan Pereka Produk in Ireland ialah €52,350.

Sumber Lain