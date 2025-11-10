Direktori Syarikat
General Motors
Jurutera Perkakasan Tahap

Hardware Engineer 2

Tahap di General Motors

Bandingkan Tahap
  1. Hardware Engineer 1L5
  2. Hardware Engineer 2L6
  3. Hardware Engineer 3L7
Purata Tahunan Jumlah Pampasan
$106,558
Gaji Asas
$97,468
Pemberian Saham ()
$0
Bonus
$9,090
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumber Lain