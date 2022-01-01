Direktori Syarikat
General Dynamics Information Technology Gaji

Gaji General Dynamics Information Technology berkisar dari $75,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $164,175 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas General Dynamics Information Technology. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Jurutera Perisian
Median $112K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Sistem

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $155K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $75K

Saintis Data
Median $143K
Arkitek Penyelesaian
Median $133K
Penganalisis Perniagaan
Median $91K
Penganalisis Data
Median $100K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $146K
Perunding Pengurusan
$152K
Pengurus Produk
$91.5K
Pengurus Projek
$117K
Perekrut
$98.9K
Pengurus Program Teknikal
$164K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

