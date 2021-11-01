Direktori Syarikat
Gazprom
Gazprom Gaji

Gaji Gazprom berkisar dari $13,028 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kejayaan Pelanggan di peringkat rendah hingga $86,918 untuk Jurutera Kawalan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Gazprom. Dikemas kini terakhir: 10/21/2025

Jurutera Perisian
Median $30.4K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera DevOps

Saintis Data
Median $23.9K
Penganalisis Data
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pereka Produk
Median $27.8K
Pengurus Produk
Median $37K
Pengurus Projek
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Penganalisis Perniagaan
$49.5K
Jurutera Kawalan
$86.9K
Penulis Salinan
$19.2K
Kejayaan Pelanggan
$13K
Penganalisis Kewangan
Median $60K
Jurutera Geologi
$37.1K
Pereka Grafik
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Jurubank Pelaburan
$61.2K
Perunding Pengurusan
$20.9K
Pemasaran
$50.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$60.4K
Arkitek Penyelesaian
$63.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Gazprom ialah Jurutera Kawalan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $86,918. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Gazprom ialah $37,254.

Sumber Lain