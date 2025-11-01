Direktori Syarikat
G&A Partners
G&A Partners Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di G&A Partners berjumlah $163K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan G&A Partners. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Pakej Median
company icon
G&A Partners
Senior Software Engineer
Denver, CO
Jumlah setahun
$163K
Tahap
-
Asas
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$7.5K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di G&A Partners?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di G&A Partners in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $162,650. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di G&A Partners untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $162,500.

Sumber Lain