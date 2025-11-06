Direktori Syarikat
Gallup
Gallup Jurutera Perisian Gaji di Omaha Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Omaha Area di Gallup berjumlah $75K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Gallup. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Gallup
Software Engineer
Omaha, NE
Jumlah setahun
$75K
Tahap
L1
Asas
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Gallup?
Penyerahan Gaji Terkini
Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Gallup in Omaha Area berada pada jumlah pampasan tahunan $124,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Gallup untuk peranan Jurutera Perisian in Omaha Area ialah $88,000.

