Fundrise
  • Northern Virginia Washington DC

Fundrise Jurutera Perisian Gaji di Northern Virginia Washington DC

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Northern Virginia Washington DC di Fundrise berjumlah $197K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fundrise. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Jumlah setahun
$197K
Tahap
Senior
Asas
$159K
Stock (/yr)
$27K
Bonus
$11K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Fundrise?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Fundrise in Northern Virginia Washington DC berada pada jumlah pampasan tahunan $225,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fundrise untuk peranan Jurutera Perisian in Northern Virginia Washington DC ialah $177,500.

