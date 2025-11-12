Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

FullStory Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di FullStory berkisar dari $162K seyear untuk Level 20 hingga $228K seyear untuk Level 40. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $200K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan FullStory. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Level 20
(Tahap Permulaan)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di FullStory, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di FullStory in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $276,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di FullStory untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $182,000.

