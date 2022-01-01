Direktori Syarikat
Fulgent Genetics Gaji

Gaji Fulgent Genetics berkisar dari $69,650 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $100,500 untuk Jurutera Bioperubatan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fulgent Genetics. Dikemas kini terakhir: 11/20/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Jurutera Perisian
Median $94.7K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Bioperubatan
$101K
Jualan
$69.7K

Arkitek Penyelesaian
$91.5K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Fulgent Genetics ialah Jurutera Bioperubatan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $100,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fulgent Genetics ialah $93,120.

Sumber Lain

