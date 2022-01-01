Fulgent Genetics Gaji

Gaji Fulgent Genetics berkisar dari $69,650 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $100,500 untuk Jurutera Bioperubatan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fulgent Genetics . Dikemas kini terakhir: 11/20/2025