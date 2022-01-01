Direktori Syarikat
Fujitsu
Fujitsu Gaji

Gaji Fujitsu berkisar dari $14,141 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $211,050 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fujitsu. Dikemas kini terakhir: 11/20/2025

Jurutera Perisian
Median $129K

Jurutera Rangkaian

Pengurus Produk
Median $175K
Pengurus Operasi Perniagaan
$41.4K

Penganalisis Perniagaan
$20.6K
Pembangunan Perniagaan
$168K
Perkhidmatan Pelanggan
$15.6K
Penganalisis Data
$74.2K
Pengurus Sains Data
$125K
Saintis Data
$58.8K
Pengurus Kemudahan
$40.6K
Penganalisis Kewangan
$68.5K
Jurutera Perkakasan
$145K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$62.4K
Perunding Pengurusan
$55K
Pemasaran
$67.6K
Pereka Produk
$14.1K
Pengurus Program
$67.1K
Pengurus Projek
$48.6K
Jualan
$211K
Pemboleh Jualan
$47.6K
Penganalisis Keselamatan Siber
$17.5K
Arkitek Penyelesaian
$26.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Fujitsu ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $211,050. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fujitsu ialah $60,617.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Fujitsu

Sumber Lain

