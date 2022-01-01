Fujitsu Gaji

Gaji Fujitsu berkisar dari $14,141 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $211,050 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fujitsu . Dikemas kini terakhir: 11/20/2025