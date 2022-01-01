fuboTV Gaji

Gaji fuboTV berkisar dari $142,285 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $334,560 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas fuboTV . Dikemas kini terakhir: 11/20/2025