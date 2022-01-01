FTI Consulting Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji FTI Consulting adalah dari $87,435 dalam pampasan total tahunan untuk Akauntan di hujung bawah hingga $362,500 untuk Perunding Pengurusan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja FTI Consulting. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Perunding Pengurusan
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Akauntan
$87.4K
Penganalisis Perniagaan
$189K

Penganalisis Data
$101K
Sumber Manusia
$90.5K
Pemasaran
$153K
Jurutera Perisian
$96K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di FTI Consulting ialah Perunding Pengurusan at the L5 level dengan pampasan total tahunan sebanyak $362,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di FTI Consulting ialah $135,188.

Sumber Lain