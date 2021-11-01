Fresenius Gaji

Gaji Fresenius berkisar dari $75,170 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $213,925 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fresenius . Dikemas kini terakhir: 10/18/2025