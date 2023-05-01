FreeWire Technologies Gaji

Gaji FreeWire Technologies berkisar dari $77,610 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $181,090 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas FreeWire Technologies . Dikemas kini terakhir: 10/18/2025