Freeman Gaji

Gaji Freeman berkisar dari $74,772 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $127,360 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Freeman . Dikemas kini terakhir: 10/18/2025