Freeman
Freeman Gaji

Gaji Freeman berkisar dari $74,772 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $127,360 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Freeman. Dikemas kini terakhir: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Khidmat Pelanggan
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Pereka Produk
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Jualan
$74.8K
Jurutera Perisian
$127K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Freeman ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $127,360. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Freeman ialah $110,550.

Sumber Lain