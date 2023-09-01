Direktori Syarikat
FPL Gaji

Gaji FPL berkisar dari $64,675 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $160,800 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas FPL. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $67.6K

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Perniagaan
$111K
Jurutera Kawalan
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Saintis Data
$64.7K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$103K
Pengurus Projek
$161K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di FPL ialah Pengurus Projek at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $160,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di FPL ialah $86,915.

