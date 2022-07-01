Direktori Syarikat
Foxtrot
Foxtrot Gaji

Gaji Foxtrot berkisar dari $125,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Foxtrot. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $125K
Operasi Perniagaan
$201K
Pengurus Produk
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Foxtrot ialah Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Foxtrot ialah $142,710.

