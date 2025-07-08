Four Seasons Hotel Gaji

Gaji Four Seasons Hotel berkisar dari $40,300 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $104,520 untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Four Seasons Hotel . Dikemas kini terakhir: 9/4/2025