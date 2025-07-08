Direktori Syarikat
Four Seasons Hotel
Four Seasons Hotel Gaji

Gaji Four Seasons Hotel berkisar dari $40,300 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $104,520 untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Four Seasons Hotel. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Akauntan
Median $63K
Pembantu Pentadbiran
$105K
Khidmat Pelanggan
$40.3K

Pengurus Sains Data
$85.5K
Pemasaran
$74.6K
Pereka Produk
$43K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Four Seasons Hotel ialah Pembantu Pentadbiran at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $104,520. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Four Seasons Hotel ialah $68,813.

Sumber Lain