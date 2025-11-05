Direktori Syarikat
Fortinet Jurutera Perisian Gaji di San Francisco Bay Area

Pampasan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area di Fortinet berkisar dari $136K seyear untuk P1 hingga $268K seyear untuk P6. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $212K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fortinet. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
Software Engineer 2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
Senior Software Engineer
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
Staff Software Engineer
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Fortinet, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera DevOps

Pembangun Web

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Fortinet in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $322,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fortinet untuk peranan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area ialah $201,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Fortinet

Sumber Lain