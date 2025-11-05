Direktori Syarikat
Fortinet
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Vancouver

Fortinet Jurutera Perisian Gaji di Greater Vancouver

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Vancouver di Fortinet berkisar dari CA$107K seyear untuk P1 hingga CA$236K seyear untuk P6. Pakej pampasan yearan median in Greater Vancouver berjumlah CA$115K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fortinet. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Fortinet, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera DevOps

Pembangun Web

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Fortinet in Greater Vancouver berada pada jumlah pampasan tahunan CA$242,860. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fortinet untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Vancouver ialah CA$109,942.

Sumber Lain