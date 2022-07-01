Foresight Sports Gaji

Gaji Foresight Sports berkisar dari $105,525 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $132,600 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Foresight Sports . Dikemas kini terakhir: 9/13/2025