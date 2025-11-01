Direktori Syarikat
Foodee
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Foodee Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Canada di Foodee berjumlah CA$80.9K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Foodee. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Pakej Median
company icon
Foodee
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Jumlah setahun
CA$80.9K
Tahap
L1
Asas
CA$80.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
0-1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Foodee?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Foodee in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$152,914. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Foodee untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$80,872.

Sumber Lain