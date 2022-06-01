Fluidra Gaji

Gaji Fluidra berkisar dari $49,668 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $217,260 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fluidra . Dikemas kini terakhir: 9/8/2025