Fluidra Gaji

Gaji Fluidra berkisar dari $49,668 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $217,260 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fluidra. Dikemas kini terakhir: 9/8/2025

$160K

Pengurus Produk
Median $59.9K
Sumber Manusia
$145K
Pemasaran
$59.6K

Pereka Produk
$166K
Perekrut
$143K
Jurutera Perisian
$49.7K
Arkitek Penyelesaian
$217K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Fluidra is Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,260. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fluidra is $142,800.

