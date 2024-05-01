Direktori Syarikat
Florida Blue
Florida Blue Gaji

Gaji Florida Blue berkisar dari $66,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $151,900 untuk Cybersecurity Analyst di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Florida Blue. Dikemas kini terakhir: 10/18/2025

Jurutera Perisian
Median $115K

Jurutera Perisian Backend

Penganalisis Perniagaan
Median $66.5K
Aktuari
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Penganalisis Data
$106K
Saintis Data
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Arkitek Penyelesaian
$131K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Florida Blue ialah Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $151,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Florida Blue ialah $112,775.

