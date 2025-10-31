Direktori Syarikat
Float Financial Solutions Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Canada di Float Financial Solutions berjumlah CA$133K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Float Financial Solutions. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Pakej Median
company icon
Float Financial Solutions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$133K
Tahap
-
Asas
CA$133K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Float Financial Solutions in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$183,682. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Float Financial Solutions untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$132,707.

