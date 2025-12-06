Direktori Syarikat
Flagstar Ban
Flagstar Ban Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States di Flagstar Ban berkisar dari $157K hingga $215K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Flagstar Ban. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Jumlah Pampasan

$168K - $204K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$157K$168K$204K$215K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Flagstar Ban?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Flagstar Ban in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $214,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Flagstar Ban untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States ialah $157,250.

Sumber Lain

