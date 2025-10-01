Direktori Syarikat
Fiverr
  Gaji
  Jurutera Perisian

  Semua Gaji Jurutera Perisian

  Tel Aviv Metropolitan Area

Fiverr Jurutera Perisian Gaji di Tel Aviv Metropolitan Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Tel Aviv Metropolitan Area di Fiverr berjumlah ₪508K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fiverr. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Jumlah setahun
₪508K
Tahap
hidden
Asas
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Bonus
₪0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Fiverr?

₪560K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of ₪640,011. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fiverr for the Jurutera Perisian role in Tel Aviv Metropolitan Area is ₪489,826.

Pekerjaan Pilihan

Sumber Lain