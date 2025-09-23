Direktori Syarikat
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in New Zealand di Fisher & Paykel Healthcare berkisar dari NZ$154K hingga NZ$215K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fisher & Paykel Healthcare. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Purata Jumlah Pampasan

NZ$167K - NZ$202K
New Zealand
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
NZ$154KNZ$167KNZ$202KNZ$215K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

NZ$276K

Sumbang
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand berada pada jumlah pampasan tahunan NZ$214,852. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fisher & Paykel Healthcare untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in New Zealand ialah NZ$153,730.

