Purata jumlah pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in New Zealand di Fisher & Paykel Healthcare berkisar dari NZ$154K hingga NZ$215K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fisher & Paykel Healthcare. Kemaskini terakhir: 9/23/2025
Purata Jumlah Pampasan
Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!