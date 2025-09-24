Direktori Syarikat
Firework Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States di Firework berkisar dari $199K hingga $278K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Firework. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Jumlah Pampasan

$216K - $262K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$199K$216K$262K$278K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Firework, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Firework in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $278,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Firework untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States ialah $199,200.

Sumber Lain